Während der europäische Automarkt wegen der anhaltenden Coronakrise nach wie vor in den Seilen hängt, sieht das in China ganz anders aus. Hier scheint man nicht nur die Pandemie im Griff zu haben, auch die Autoindustrie floriert. Besonders erfolgreich sind Elektroautos. Das gilt insbesondere für die Elektromobile der drei neuen Chinastars Nio, Li Auto und Xpeng. Das Trio konnte auf seinem Heimatmarkt in diesem Januar einen Rekordmonat verzeichnen. Nach Informationen der Analysten von Comprar Acciones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...