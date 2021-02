Das Management des milliardenschweren Morgan Stanley INVF Global Opp. Fund hat ein Soft Closing gemeldet. Wir stellen Alternativen für Aktienfonds mit globaler Ausrichtung vor.Die Fondsbranche konnte sich im vergangenen Jahr über mangelnde Zuflüsse nicht beschweren. Trotz des Coronaknicks an den Kapitalmärkten im ersten Quartal und den einhergehenden Abflüssen von Anlegergeldern kehrte das Vertrauen unerwartet und recht zügig zurück. Der Fondsbranche in Europa flossen laut Morningstar insgesamt rund 403 Milliarden Euro zu - ein Zuwachs von 4,2 Prozent gegenüber 2019. Anleger haben wie so oft auf populäre Dickschiffe des Investmentfonds-Universums gesetzt. Doch zu hohe Zuflüsse können auch zu Soft Closings führen. Der milliardenschwere Top-Seller Morgan Stanley Global Opportunity Fund (ISIN: LU0552385295 / LU0552385618 / LU0552385535) stand bei Anlegern bis zuletzt im Visier. Der Vorstand von Morgan Stanley hat nun bekanntgegeben, dass der Fonds bis auf Weiteres geschlossen wird und keine Fondsanteile für Neuanleger mehr ausgegeben werden. Anleger, die in Aktienfonds mit globaler Ausrichtung investieren wollen, können spannende Alternativen entdecken.

