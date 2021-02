In der Anklage des demokratisch kontrollierten Repräsentantenhauses wird Trump "Anstiftung zum Aufruhr" vorgeworfen.Washington - Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump geht in die heisse Phase. Der US-Senat, der eine Ämtersperre gegen den Ex-Präsidenten verhängen kann, sollte am Dienstag zunächst entscheiden, ob das Verfahren verfassungsgemäss ist. Wenn eine Mehrheit der Senatoren diese Frage wie erwartet bejaht, werden von Mittwoch an die Ankläger des Repräsentantenhauses und die Verteidiger...

Den vollständigen Artikel lesen ...