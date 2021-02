Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -0,71% auf 2999,63, davor 6 Tage im Plus (4,62% Zuwachs von 2887,73 auf 3021,14), ATX Prime -0,68% auf 1524,64, davor 6 Tage im Plus (4,46% Zuwachs von 1469,45 auf 1535,06), ATX TR -0,71% auf 5897,18, davor 6 Tage im Plus (4,62% Zuwachs von 5677,18 auf 5939,46), UBM -0,26% auf 38,6, davor 5 Tage im Plus (11,21% Zuwachs von 34,8 auf 38,7), OMV -0,61% auf 35,96, davor 5 Tage im Plus (4,33% Zuwachs von 34,68 auf 36,18), startup300 0% auf 3,32, davor 5 Tage ohne Veränderung , SW Umwelttechnik -6,98% auf 40, davor 5 Tage ohne Veränderung , Goldbarren (1oz, philoro) +1,08% auf 1571,5, davor 5 Tage im Minus (-1,92% Verlust von 1585,1 auf 1554,7), Goldbarren (1000g, philoro) +1,1% auf 49363, davor 5 Tage im Minus (-1,96% Verlust von 49802 auf ...

