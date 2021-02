Die Experten der UOB Group bewerten die jüngste Zinsentscheidung der Reserve Bank of India (RBI). Wichtige Zitate "Die Reserve Bank of India (RBI) hat am Freitag den Leitzins und den Reverse-Repo-Satz im Einklang mit den Markterwartungen unverändert bei 4,00% bzw. 3,35% belassen. Dies ist das vierte Mal, dass die RBI ihren Leitzins unverändert gelassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...