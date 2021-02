DAX verteidigt 14.000, Delivery Hero im Lockdown gefragt, RWE zählte wieder zu den Verlierer an Markt. Erfahren Sie alles im heutigen LS-X-Marktbericht. DAX im Tagesrückblick Die Rallye im DAX stockte merklich. Standen wir in der Vorbörse noch auf dem Niveau der gestrigen Schlusskurse, gab es nach der ersten Handelsstanden bereits Kurse unter 14.000 Punkten zu vermelden. Doch Panik war Fehlanzeige, wie wir am Morgen mit Daniel Saurenz resümierten: ...

