Die Umsätze der A1 Telekom Austria Group ist im Jahr 2020 stabil bei 4.549,4 Mio. Euro geblieben (-0,3 Prozent). Das EBITDA stieg um 1 Prozent auf 1.576,8 Mio. Euro, das Betriebergebnis um 3,4 Prozent auf 638,9 Mio. Euro und das Nettoergebni um 18,7 Prozent auf 388,8 Mio. Euro. CEO Thomas Arnoldner: "Wir profitieren weiterhin von unserer operativen Stärke, unserer Effizienz und der soliden Kapitalstruktur. Es ist uns in den vergangenen Jahren gelungen, konsequent die Schulden zu reduzieren. Allein in Österreich investierten wir wieder 456,4 Mio. Euro und sind damit größter Investor in digitale Infrastruktur. Die stark wachsende Nachfrage nach Hochleistungsnetzen verlangt mehr Investitionen und kontinuierlichen Ausbau. Dies geht nur mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...