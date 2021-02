Mit dem kontinuierlichen Wachstum von CEM in Europa führt die Röchling-Gruppe das Critical Event Management von Everbridge unternehmensweit ein, um die Gesundheit und Sicherheit seiner 11.500 Mitarbeiter inmitten der COVID-19-Pandemie zu stärken und die Geschäftskontinuität trotz Cyberattacken und anderen potentiellen Krisen sicherzustellen

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), der global führende Anbieter im Bereich Critical Event Management (CEM), meldete heute, dass die Röchling-Gruppe, ein global führender Kunststoffhersteller, die CEM-Lösung von Everbridge einsetzen wird, um Arbeitskräfte sowie Geschäftstätigkeiten vor kritischen Ereignissen jeglicher Art zu schützen, einschließlich der aktuellen COVID-19-Pandemie. Everbridge CEM bietet Röchling eine einheitliche gemeinsame Betriebsplattform zur Handhabung von Unternehmensrisiken und zur Beschleunigung der Kommunikation, Reaktionsfähigkeit und des Wiederherstellungsaufwands, um Auswirkungen auf Mitarbeiter oder Unterbrechungen von Geschäftstätigkeiten und IT-Operationen zu mindern.

Mit Sitz in Mannheim, Deutschland, umfasst die globale Belegschaft von Röchling 11.500 Mitarbeiter an 90 Standorten und in 25 Ländern. Die drei Unternehmensbereiche von Röchling Industrial, Automotive und Medical haben 2019 einen gemeinsamen Jahresumsatz von 2,352 Milliarden Euro generiert. Das fast 200 Jahre alte Unternehmen hat das Leben der Menschen in fast einem Jahrhundert mit seinen individuellen Kunststoffen transformiert: Das Gewicht von Autos wurde reduziert, die Verpackung von Medikamenten wurde sicherer gemacht und industrielle Anwendungen wurden verbessert.

"Die Röchling-Gruppe engagiert sich für die Sicherheit unserer globalen Belegschaft und die Sicherstellung des Schutzes unseres Betriebsvermögens sowie von IT-Operationen", sagte Klaus-Peter Fett,Chief Information and Digital Officer bei Röchling. "Everbridge CEM stellt eine einzigartige Lösung hinsichtlich seiner Fähigkeit dar, uns dabei zu unterstützen, die Unternehmensgesundheits-, Risiko- sowie Sicherheitsprogramme von Röchling digital zu transformieren, indem es eine einheitliche Plattform für die Handhabung aller potentiellen Risiken bereitstellt. In der Umgebung von heute bietet uns Everbridge einen proaktiven Ansatz für das Risikomanagement, die Mitarbeitersicherheit und die betriebliche Kontinuität."

Um das Unternehmensziel zu unterstützen, die Sicherheit und Produktivität für lokale, entfernte und reisende Mitarbeiter sowie die Belastbarkeit des Unternehmens und die Betriebskontinuität sicherzustellen, war Röchling auf der Suche nach einer Lösung, die es dem Unternehmenssicherheitsteam ermöglichen würde, Risikoevents, Unterbrechungen und IT-Störungen besser zu visualisieren, zu antizipieren und zu handhaben. Das Everbridge CEM erlaubt es Röchling, robuste Datenquellen bezüglich des Betriebsvermögens (Mitarbeiter, Reisende, Gebäude) und von Risikoevents (globale Pandemie, Terrorismus, Naturkatastrophen, Wetter, Gesundheitsrisiken) in einer hochgradig visuellen Betriebsübersicht zusammenzuführen und anzuzeigen. Dadurch wird Röchling in der Lage sein, digital zu verändern, wie das Unternehmen Bedrohungen bewertet, eine koordinierte Reaktion einleitet und Kosten sowie Auswirkungen auf die Lebenssicherheit vermeidet, während der Betrieb trotz Risiken fortgesetzt werden und wachsen kann.

"Mit zunehmenden kritischen Ereignissen, wie COVID-19, sind wir stolz darauf, Röchling bei seiner Rückkehr zum Bürobetrieb zu unterstützen, während es gleichzeitig seine Reaktion auf IT- und Betriebsstörungen verbessert", sagte Javier Colado, Senior Vice President, International bei Everbridge. "Wir engagieren uns für die Bereitstellung einer sicheren, zuverlässigen und innovativen Critical-Event-Management-Plattform, die es Leitern der Unternehmenssicherheit und -belastbarkeit ermöglicht, einen Mehrwert zu schaffen und ihre globalen Teams zu schützen."

Über 5.400 Unternehmen, Regierungen und Gesundheitsorganisationen vertrauen derzeit auf die CEM-Plattform von Everbridge, um Bedrohungen zu bewerten, das Wohlergehen ihrer Beschäftigten zu überwachen, Warnungen schnell zu kommunizieren, das Unternehmensvermögen zu schützen und die Analyse ihrer Betriebsreaktionen zu beschleunigen.

"Als globaler führender Kunststoffhersteller stellt die Röchling-Gruppe einen Meilenstein in der kontinuierlichen Einführung unserer CEM-Plattform in der DACH-Region dar", sagte Andreas Junck, GM von Everbridge DACH-Region. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Röchling, einem globalen Akteur und Branchenmeister mit fast 200 Jahren Geschichte und Erfolg in Deutschland und der ganzen Welt."

Als das globale führende Unternehmen im Bereich Critical Event Management und öffentliche Warnung erreichen Everbridge und seine Plattform über 650 Millionen Menschen in der ganzen Welt, während es führende Fortune-500-Unternehmen sowie Städte, Staatenund ganze Länder bedient.

Über Röchling

Die Röchling-Gruppe gestaltet die Industrie. Weltweit. Seit fast 200 Jahren. Wir verändern das Leben der Menschen jeden Tag mit unseren individuellen Kunststoffen: Sie reduzieren das Gewicht von Autos, machen die Verpackungen von Medikamenten sicherer und verbessern die industriellen Anwendungen. Unsere Belegschaft von etwa 11.500 Mitarbeitern befindet sich dort, wo unsere Kunden sind an 90 Standorten in 25 Ländern. Die drei Unternehmensbereiche der Gruppe erzielten 2019 einen gemeinsamen Jahresumsatz von 2,352 Milliarden Euro.

Der Unternehmensbereich Industrial ist auf optimale Materialien für jeden Gebrauch spezialisiert. Wir entwickeln und liefern individuelle Produkte aus Kunststoff für jeden Industriebereich. Aus diesem Grund verfügen wir über die breiteste Produktpalette von Thermoplasten und Verbundwerkstoffen. Wir liefern unseren Kunden halbfertige oder bearbeitete Komponenten.

Der Unternehmensbereich Automotive treibt die Mobilität voran. Unsere Produktlösungen in den Bereichen Aerodynamik, Antrieb und strukturelle Leichtigkeit helfen dabei, große Herausforderungen zu meistern. Wir schonen die Umwelt, während wir gleichzeitig das Fahrerlebnis verbessern.

Der Unternehmensbereich Medical ist der zuverlässige Partner für führende globale Unternehmen, wenn es um die Komponenten, Dienste und cleveren Kunststoffprodukte geht, die im Gesundheitsbereich notwendig sind. Wir entwickeln Lösungen in den Gebieten Diagnostics, Fluid Management, Pharma sowie Surgery und Interventional.

Weitere Information finden Sie unter www.roechling.com

Über Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) ist ein globaler Anbieter von Unternehmens-Software-Anwendungen, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf kritische Ereignisse automatisieren und beschleunigen können. Dadurch gewährleisten sie die Sicherheit von Personen und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Krisensituationen: Keep People Safe and Businesses Running. Wenn die öffentliche Sicherheit beispielsweise durch Schießereien, Terroranschläge oder Unwetter bedroht ist bzw. kritische Unternehmensabläufe durch IT-Ausfälle, Cyber-Attacken, Produktrückrufe oder Unterbrechungen der Lieferkette gestört werden, verlassen sich über 5.400 Kunden weltweit darauf, dass die Critical Event Management Platform von Everbridge schnell und zuverlässig Bedrohungsdaten sammelt und auswertet, gefährdete Personen und einsatzbereite Helfer lokalisiert, die sichere Ausführung vordefinierter Kommunikationsprozesse über mehr als 100 verschiedene Kommunikationskanäle automatisiert und den Fortschritt bei der Umsetzung von Reaktionsplänen überwacht. Everbridge betreut 8 der 10 größten Städte in den USA, 9 der 10 größten Investmentbanken in den USA, 47 der 50 größten nordamerikanischen Flughäfen, 9 der 10 weltweit größten Beratungsfirmen, 8 der 10 weltweit größten Autohersteller, 9 der 10 größten Gesundheitsdienstleister in den USA und 7 der 10 größten Technologieunternehmen in der Welt. Everbridge unterhält seinen Hauptsitz in Boston sowie weitere Niederlassungen in 20 Städten rund um den Globus. Weitere Informationen finden Sie unter www.everbridge.com

