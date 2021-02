SAN FRANCISCO, Feb. 09, 2021, ein in San Francisco ansässiges Technologieunternehmen, das GNSS- (Global Navigation Satellite System) und präzise Positionierungstechnologie für Anwendungen in den Bereichen autonome Fahrzeuge, Automobilindustrie, Mobilgeräte und Massenmarkt neu definiert, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen in der Series-C-Finanzierungsrunde finanzielle Mittel in Höhe von 50 Millionen US-Dollar generieren konnte. Die Finanzierungsrunde wurde von den bestehenden Investoren Forest Baskett und Greg Papadopoulos von New Enterprise Associates (NEA), dem bestehenden Investor Eclipse Ventures und neuen Investoren angeführt, darunter EPIQ Capital Group und KDDI Open Innovation Fund. Bis heute konnte das Unternehmen finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 97,6 Millionen US-Dollar generieren.



Seit der Series-B-Finanzierungsrunde hat Swift einen leistungsstärkeren präzisen Positionierungsdienst entwickelt und seine globale Abdeckung erweitert, um die Anforderungen eines On-Demand-Marktes und höherer Autonomielevel zu erfüllen. Zu den weltweiten Kunden von Swift gehören Automobilerstausrüster, Last-Mile-Lieferdienstleister, Mobilfunkanbieter und Entwickler von Plattformen für Massenmarktanwendungen in den Bereichen Schienenverkehr, Industrie, Mikromobilität und IoT. Swift will die Mittel aus der neuesten Finanzierungsrunde einsetzen, um die Bereitstellung für Kunden zu skalieren und seine weltweite Expansion fortzusetzen.

Swift bietet eine umfassende GNSS-Plattform, die auf der empfängerunabhängigen Positionierungs-Engine Starling basiert. Die Engine lässt sich leicht in die Suite von Automobilsensoren integrieren und ruft zentimetergenaue Positionskorrekturen von Skylarkab, dem cloudbasierten GNSS-Positionierungsdienst, der in Echtzeit präzise, sichere und hochverfügbare Positionsdaten in den USA (ohne Alaska, Hawai und Überseegebiete), Europa, Japan, Südkorea, Australien sowie in einer wachsenden Zahl von Ländern weltweit bereitstellt. Damit bietet Swift Navigation im kontinentalen Bereich absolut präzise Positionierung, wie sie für sicherheitskritische autonome Anwendungen erforderlich ist.

Die präzise Positionierungslösung von Swift bieten zahlreiche Vorteile für unterschiedliche Kundenanwendungen. Mithilfe der Plattform von Swift können Automobil-OEMs präzise Positionierungs- und zuverlässige Standortfunktionen einfach in ihre neuesten Fahrzeuge integrieren. Darüber hinaus verbessern die GNSS-Präzisionslösungen von Swift Speditionsabläufe im letzten Auslieferungsabschnitt und ermöglichen es Fuhrparkmanagern, Lieferrouten zu optimieren, Kraftstoff- und Betriebskosten zu minimieren und Crowdsourcing-Informationen zu nutzen, um Verzögerungen zu reduzieren. Zudem lässt sich die hochpräzise Positionierungstechnologie von Swift problemlos in führende mobile Geräte und Plattformen integrieren, wodurch standortbasierte mobile Anwendungen verbessert werden. Dank der cloudbasierten Architektur von Swift Navigation erzielen mobile Geräte und Fahrzeuge ohne geografische Beschränkungen und mit hohem Datenschutz- und Sicherheitsniveau eine fahrspurgenaue Standortbestimmung.

"In den letzten Jahren hat Swift Navigation weltweit expandiert und bietet damit einen stetig wachsenden Service, der für Millionen von Benutzern skalierbar ist", so Greg Papadopoulos, PhD, Venture Partner bei NEA. "NEA freut sich sehr, diese Series-C-Finanzierungsrunde zu unterstützen, die es Swift ermöglichen wird, die Kundenakzeptanz bei Anwendungen in den Bereichen Fahrzeugsicherheit und Autonomie schneller zu erhöhen."

"Wir sind sehr dankbar, eine großartige Investorenbasis hinter uns zu wissen, die unsere Mission unterstützt, Navigation effizienter und integerer zu machen. Dank ihrer Unterstützung konnten wir die Anwendungen unserer Kunden für autonomes Fahren und Navigation weltweit skalieren", ergänzt Timothy Harris, Mitbegründer und CEO von Swift Navigation. "Vielen Dank an NEA, Eclipse, EPIQ und KDDI dafür, dass Sie unsere Vision teilen und von der Bedeutung präziser Navigation für die sichere Beförderung von Menschen, Paketen und Fahrzeugen auf der ganzen Welt überzeugt sind.

ÜBER SWIFT NAVIGATION

Swift Navigation bietet präzise Positionierungslösungen für Anwendungen in den Bereichen Automobilindustrie, autonome Fahrzeuge, Mobilgeräte und Massenmarkt.

