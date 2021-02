Aviatrix Cloud-Netzwerk-Plattform hilft HEINEKEN bei der Entwicklung zur weltweit am besten vernetzten Brauerei

Aviatrix, die Plattform für Cloud-Netzwerke, gab heute bekannt, dass HEINEKEN, die international am weitesten verbreitete Brauerei und der führende Entwickler und Vermarkter von Premium-Bier- und Cidre-Marken, Aviatrix für die digitale Multi-Cloud-Transformation einsetzt, um die am besten vernetzte Brauerei der Welt zu werden.

Die Anforderungen an die Cloud-Netzwerkinfrastruktur von HEINEKEN erfordern eine Bereitstellung innerhalb von Minuten, anstatt von Tagen oder Wochen. Um die digitale Transformation des Unternehmens voranzutreiben, setzt HEINEKEN auf Cloud-basierte Dienste, die Daten in Einblicke verwandeln. Durch die Zusammenarbeit mit Aviatrix war das Connectivity Team von HEINEKEN in der Lage, auf der Basis von standardisierten Entwürfen eine Plattform aufzubauen, die die erforderliche Geschwindigkeit und Agilität bietet. Diese ermöglicht es nun dem Connectivity Team, die notwendige Supportfähigkeit aufrechterzuhalten, ohne den Functional Development Teams Freiheit, Tempo und Agilität zu nehmen.

"Die enge Zusammenarbeit mit dem Aviatrix-Team hat uns geholfen, uns weltweit besser mit unseren Kunden und Verbrauchern zu vernetzen, was für unsere Marken von strategischer Bedeutung ist. Der Einsatz der Multi-Cloud-Netzwerkplattform von Aviatrix hat es uns ermöglicht, Cloud-unabhängig zu werden. So können wir die bestmöglichen Funktionen der verschiedenen Public-Cloud-Anbieter nutzen und Benutzer, Anwendungen und Daten auf eine sichere, Cloud-native Weise miteinander vernetzen", sagte Edwin Venhuizen, Produktverantwortlicher für Connectivity bei HEINEKEN.

Mit Aviatrix kann HEINEKEN nun innerhalb von Minuten eine Netzwerkinfrastruktur bereitstellen und deren Sicherheit gewährleisten. In Zukunft wird HEINEKEN die Aviatrix-Cloud-Netzwerkplattform weiter für die vollständige Automatisierung und den Self-Service nutzen.

"Unsere Partnerschaft mit HEINEKEN ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Transformation zur Multi-Cloud unabhängig von der Branche für jedes Unternehmen unumgänglich wird. Unternehmen erwarten von ihrem Netzwerk, dass es die Benutzerfreundlichkeit und Agilität der Cloud liefert und gleichzeitig Betriebsabläufe und Sicherheit auf Unternehmensniveau ermöglicht. Genau das bieten wir HEINEKEN mit unserer Cloud-Netzwerkplattform, und wir helfen dieser großartigen Marke, die am besten vernetzte Brauerei der Welt zu werden", so Steve Mullaney, CEO von Aviatrix.

Über HEINEKEN

HEINEKEN ist die international am weitesten verbreitete Brauerei der Welt. Sie ist der führende Entwickler und Vermarkter von Bier- und Cider-Marken der Premium-Klasse. Geführt von der Marke Heineken verfügt der Konzern über ein Portfolio von mehr als 300 internationalen, regionalen, lokalen und speziellen Bieren und Ciders. HEINEKEN setzt auf Innovation, langfristige Markeninvestitionen, disziplinierte Verkaufsabwicklung und fokussiertes Kostenmanagement. Unter dem Motto "Brewing a Better World" ("Eine bessere Welt brauen") ist die Nachhaltigkeit im Unternehmen verankert. HEINEKEN verfügt über eine ausgewogene geografische Präsenz mit führenden Marktpositionen sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenländern. Das Unternehmen beschäftigt über 85.000 Mitarbeiter und betreibt Brauereien, Mälzereien, Cider-Anlagen und andere Produktionsstätten in mehr als 70 Ländern. Die Aktien von Heineken N.V. und Heineken Holding N.V. werden an der Euronext in Amsterdam gehandelt. Die Preise für die Stammaktien sind auf Bloomberg unter den Symbolen HEIA NA und HEIO NA und auf Reuters unter HEIN.AS und HEIO.AS abrufbar. HEINEKEN verfügt über zwei gesponserte "American Depositary Receipt (ADR)"-Programme der Stufe 1: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) und Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY). Die aktuellsten Informationen sind auf der HEINEKEN-Website unter www.theHEINEKENcompany.com sowie auf LinkedIn und Twitter verfügbar.

Über Aviatrix

Die Cloud-Netzwerkplattform von Aviatrix bietet die fortschrittliche Vernetzung, die Sicherheit sowie die operative Transparenz und Kontrolle, die Unternehmen benötigen, und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Agilität der Cloud. Mehr als 500 Kunden weltweit nutzen Aviatrix und seine bewährte Multi-Cloud-Netzwerk-Referenzarchitektur, um eine wiederholbare Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur zu entwerfen, zu implementieren und zu betreiben, die über jede öffentliche Cloud hinweg konsistent ist. In Kombination mit der branchenweit ersten und einzigen Multi-Cloud-Netzwerkzertifizierung (ACE) versetzt Aviatrix die IT-Abteilung in die Lage, die Umstellung auf die Cloud voranzutreiben und zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter aviatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210209006169/de/

Contacts:

Aviatrix

Dmitry Lipkin

dlipkin@aviatrix.com

408 888 2792