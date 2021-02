Nachdem die Aktie des Finanzdienstleisters Grenke (ISIN: DE000A161N30; WKN: A161N3) im September letzten Jahres um rund 60% an Wert verlor und sich zunächst mühselig wieder zu erholen schien, sieht sich der Konzern nun erneut mit schwerwiegenden Problemen konfrontiert, die sich zu Beginn der Handelswoche in einem weiteren Kurssturz niederschlugen.Kindermanns Rückstritt: Anleger ziehen sich verunsichert zurückDie am 8. Februar veröffentlichte Mitteilung des Baden-Badener Unternehmens, der zufolge der Vorstandschef Mark Kindermann seine Mandate mit sofortiger Wirkung niederlegt, sorgte an der Börse für Aufregung. Hintergrund seines Rücktritts seien mehrere "kritische, vorläufige Bewertungen bisheriger interner Prozesse in der Compliance-Organisation und der internen Revision", welche sich im Zuge der laufenden Prüfungen hervorgetan hätten. Kindermann wiederrum merkte gegenüber dem Aufsichtsrat an, dass die Einschätzungen der Sonderprüfer nach Beendigung der Prüfungen zu revidieren sein werden.

