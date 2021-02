BAKERSFIELD, Kalifornien, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERNATIONAL FRUIT GENETICS LLC (IFG) Nach mehreren Jahren mitunter erbitterter Gerichtsprozesse wurde endlich das Ende eines Vertragsverletzungsverfahrens erreicht, das die unternehmenseigenen Rebsorten von IFG im südafrikanischen Westkap schützen sollte.



Im Jahr 2010 schloss IFG eine Reihe von Lizenzierungs-, Pflanz- und Marketingvereinbarungen mit einem Erzeuger von Tafeltrauben im südafrikanischen Paarl sowie mit weiteren zugehörigen landwirtschaftlichen Unternehmen. Laut den Vereinbarungen war es dem Erzeuger erlaubt, mehrere IFG-Traubensorten in Südafrika anzubauen und zu vermarkten, was erfolgreich über mehrere Jahre hinweg geschah. Bei einer Inspektion stellte IFG jedoch fest, dass dieser Erzeuger einige der Rebsorten unrechtmäßig über die Lizenzgrenzen hinaus vermehrt hatte, und zudem eine IFG-Rebsorte angebaut und vermehrt hatte, noch bevor deren Schutz in Südafrika bewilligt wurde. Nach weiteren Untersuchungen stellte IFG fest, dass der Erzeuger bei einem Besuch einen Steckling der Rebsorte aus einem der Weinberge des IFG-Gründers in Kalifornien gestohlen und diesen nach Südafrika mitgenommen hatte, wo er veredelt, vermehrt und kommerziell angebaut wurde.

Aufgrund des rechtswidrigen Verhaltens des Erzeugers hob IFG alle Vereinbarungen mit dem Lizenznehmer auf und forderte den Erzeuger auf, die Verwendung des unternehmenseigenen Pflanzenmaterials von IFG einzustellen und das gesamte unternehmenseigene Pflanzenmaterial von IFG durch Abschneiden aller Reben unterhalb der Pfropfstelle zu vernichten. Bedauerlicherweise weigerte sich der Erzeuger, dem nachzukommen, und zwang IFG damit zu drastischeren Maßnahmen, einschließlich dem Einfrieren von Bankkonten und der Einleitung gerichtlicher Verfahren wegen Nichteinhaltung der gerichtlichen Anordnungen.

Als dem Erzeuger schließlich klar wurde, dass IFG dabei war, die notwendigen Schritte zum Schutz seines geistigen Eigentums zu unternehmen, willigte der Erzeuger ein und kam der Forderung nach, die Reben aller IFG-Rebsorten unterhalb der Pfropfstelle abzuschneiden.

Dieser Fall ist ein fantastischer Erfolg für IFG und alle Besitzer von Sortenschutzrechten, bei denen es sich um eine äußerst wertvolle Form des geistigen Eigentums handelt. Die Einhaltung dieser Rechte ermöglicht es Pflanzenzüchtern weltweit, weitere Investitionen zu tätigen und so sicherzustellen, dass die Traubenindustrie eine rosige Zukunft hat.

"Es war ein langer Weg, und wir sind froh, nun am Ende angekommen zu sein, aber wir bereuen nichts", so Andy Higgins, CEO von IFG. "Die Rechte an unserem geistigen Eigentum sind das Herzstück unseres Unternehmens, und das müssen wir schützen. Wir werden nicht zögern, in anderen Teilen der Welt ähnliche Maßnahmen zu ergreifen, falls dies erforderlich ist."

Weitere Informationen finden Sie unter www.ifg.world.

