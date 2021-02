Am 13. Januar 2021 erlebte Langkloof am Ostkap einen heftigen Hagelsturm, der Schäden im Ausmaß von bis zu 1.000 ha Apfel-, Birnen- und Steinobstplantagen schädigte. Diese Plantagen sind für 20% der gesamten Kern- und Steinobstpflanzen in Langkloof verantwortlich. Die Farmen in den Regionen Haarlem, Ongelegen und Misgund sind besonders schlimm getroffen. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...