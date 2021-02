Deliveroo hat ähnlich wie Wettbewerber von der Pandemie profitiert - in einer Finanzierungsrunde erhielt die Firma eine milliardenschwere Bewertung. Nun will der Londoner Essenslieferant an die Börse.? Deliveroo sammelt 180 Millionen US-Dollar ein ? Amazon befindet sich unter den Investoren? Pläne für einen Börsengang werden konkretDer britische Online-Lieferdienst Deliveroo schloss jüngst eine Finanzierungsrunde ab: Dabei sollen 180 Millionen US-Dollar eingesammelt worden sein, ...

