London (ots/PRNewswire) - Sojern, ein führender Anbieter von digitalen Marketinglösungen für Reisen, und Travlrr, Europas führendes Unternehmen für nachhaltige Remote-Produktion, haben sich zusammengetan, um ein integriertes digitales Hochgeschwindigkeitsangebot für Reiseziele und Tourismusmarken weltweit bereitzustellen. Travlrr wird gemeinsam mit den bestehenden Video Lab- und Online-Werbefunktionen von Sojern Reiseveranstaltern und Tourismusunternehmen eine robuste gemeinsame Lösung anbieten, um Reisende zu erreichen."Videomarketing ist ein Schlüsselbereich unserer Multichannel-Strategie für Reiseziele. Wir bei Sojern sind der Ansicht, dass Produktion und Vertrieb als Einheit angesehen werden müssen, um überzeugende Storytelling-Inhalte eines Reiseziels zu erstellen", so Luca Romozzi, Kaufmännischer Leiter für Südeuropa und Tourismus bei Sojern. "Wir freuen uns, dass die Partnerschaft mit Travlrr es unseren bestehenden und neuen Kunden ermöglicht, Hunderte von geprüften Produktionsagenturen und Influencer auf der ganzen Welt zu erschließen, die auf sehr nachhaltiges Marketing von Reiseinhalten spezialisiert sind und zusätzlich höhere Geschwindigkeit und niedrigere Kosten bieten."Mit Travlrr können Kunden effektiv maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige Videoinhalte produzieren, beispielsweise umfassende Reiseerzählungen mit zahlreichen Möglichkeiten für kurze Versionen für Social Media, Werbung oder Influencer-Kampagnen. Das Angebot von Travlrr ist in mehr als 100 Ländern weltweit verfügbar und umfasst auch ein privat kuratiertes Netzwerk hochwertiger lokaler Produktionsfirmen, Regisseure, Videografen, Spezialisten, Fotografen und Influencer, die gemeinsam Videoinhalte aller Art erstellen können. Der gesamte Inhalt wird von den cloudbasierten Plattformen von Travlrr verwaltet und hilft den Kunden dabei, den Produktionsworkflow zu revolutionieren und Inhalte überall auf der Welt zu erstellen. Schneller, günstiger und nachhaltiger."Aufgrund der Pandemie ist es aktuell schwierig, mit dem gesamten Team und der Produktionsausrüstung zu fliegen, und das einzigartige Angebot von Travlrr schließt diese Marktlücke auf kostengünstige, nachhaltige und schnellere Weise als das traditionelle Produktionsmodell. Angesichts der enormen Beschleunigung des Verbraucherzugriffs auf digitale Medien müssen die Kunden häufiger neue Wege finden, um ansprechende Videoinhalte zu erstellen, und Travlrr bietet Sojern und seinen Kunden diese aufregende und innovative Lösung", so Darren Khan, CEO und Gründer von Travlrr.Travlrr arbeitet mit der preisgekrönten Naturschutzorganisation Trees for Life zusammen. Diese Partnerschaft bietet ein Nachhaltigkeitsprogramm, mit dessen Hilfe eine Marke den CO2-Fußabdruck ihrer Videos, Inhalte und Werbeproduktionen verringern kann.Weitere Informationen erhalten Sie hier.Informationen zu SojernSojern ist eine führende digitale Marketing-Plattform für Reiseveranstalter. Sojern basiert auf künstlicher Intelligenz und Daten zu Reiseabsichten und aktiviert Multi-Channel-Marketing-Lösungen, um die direkte Nachfrage zu steigern. 10.000 Hotels, Attraktionen, Fremdenverkehrsämter und Reisevermarkter verlassen sich jährlich auf Sojern, um Reisende auf der ganzen Welt zu gewinnen und zu überzeugen.Informationen zu TravlrrTravlrr ist ein Remote-Produktions-Ökosystem, das Marken und Agenturen eine nachhaltige und schnelle Erstellung von Inhalten ermöglicht. Ob hochwertige Filme oder Influencer-Kampagnen: Mit Travlrr kann jeder sein Projekt effizient und schnell zum Leben zu erwecken. Die aktuelle Durchführungsweise von Kampagnen ist nicht mehr nachhaltig. Wir liefern Remote-Produktions- und Influencer-Lösungen über hochwertige kreative Talente mit den Schwerpunkten Technologie, Daten und Nachhaltigkeit in über 100 Ländern weltweit.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpgPressekontakt:TravlrrDarren Khan+447714411215Darrenkhan@travlrr.coSojernTeesta Raha+65 9379 2770teesta.raha@sojern.comOriginal-Content von: Sojern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108302/4834582