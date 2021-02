Yantai, China (ots/PRNewswire) - Der 2020 Jereh Golden Key Car Award wurde am Hauptsitz von Jereh in Yantai verliehen und 39 Mitarbeiter, die sich besonders hervorgetan hatten, erhielten ein Auto. Die Auszeichnung wird bereits seit 13 Jahren vergeben, und insgesamt 407 Autos im Wert von 56 Millionen Yuan wechselten dabei den Besitzer.Der "Golden Key Car Award" wurde 2008 ins Leben gerufen, um Mitarbeiter in den verschiedensten Positionen, die herausragende Leistungen gezeigt hatten, zu motivieren. Nachwuchskräfte, Außendienstmitarbeiter sowie Mitarbeiter in F&E oder Vertrieb sind teilnahmeberechtigt.Für diejenigen, die hart arbeiten, tun sich immer neue Chancen auf. Es gibt über 40 Arten von Leistungsanreizen wie z. B. Aktien, Yachten, Innovationspreise und Sofortprämien, die Einsatz und hervorragende Leistungen belohnen.Die bei der Zeremonie anwesenden preisgekrönten Mitarbeiter freuten sich sehr und waren stolz auf ihre Auszeichnung. Einer von ihnen, Herr Liu, teilte seine Freude: "Das Coronavirus hatte einen Effekt auf die verschiedensten Aspekte der Gesellschaft. Unsere elektrostatische Sprühtechnologie konnte schon bald in der Epidemieprävention und Desinfektion eingesetzt werden. Innerhalb von 3 Monaten haben wir die Forschung und Entwicklung der tragbaren elektrostatischen Spritzpistole abgeschlossen und mit unserer unabhängigen Forschung und Entwicklung eine tragbare elektrostatische Spritzausrüstung entwickelt. Ich habe diese Leistung bei Jereh vollbracht und war so stolz auf mein Team."Im Jahr 2020 verzeichnete Jereh neue Initiativen, um seine hochwertige Entwicklung anzukurbeln. Das Unternehmen verzeichnete ein stetiges Wachstum in Sektoren wie Bohrlochservicetechnik, Erdgaskompressoren, Umweltmanagement, Energiedienstleistungen, industrielle Dienstleistungen und EPC. Außerdem wurden neue Geschäftsbereiche wie elektrostatische High-End-Desinfektionsanlagen und intelligente Umweltsanierungsanlagen aktiv ausgebaut."Es ist die harte Arbeit der Jereh-Mitarbeiter, die Jereh ausmacht. Wir schaffen Wohlstand und sind bereit, ihn mit ihnen zu teilen", sagte Frau Wang Chunyan, Gewerkschaftsvorsitzende bei Jereh. "Wir bauen eine Plattform auf, die das Wachstum von Talenten begünstigt, so dass mehr Talente sich uns anschließen und ihr Potential entfalten können."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1435609/Jereh_Staff.jpgPressekontakt:Maya Shi+86-177-5354-9693shihj@jereh.comOriginal-Content von: Jereh Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116586/4834589