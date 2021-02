10.02.2021 - Everfuel (ISIN: DK0061414711) beauftragt Howden Group plc, die in Deutschland durch die Übernahme der Balcke-Dürr Rothemühle AG von Mutares bekannt wurde, mit der Lieferung der Kompressortechnik für ihr Elektrolyse-Projekt im Umfeld der Frederica -Raffinerie. Für das grüne Wasserstoffprojekt mit einem 20 MW Elektrolyseur, von Nel geliefert, wird Howden Anfang 2022 die Kompressortechnik mit einem Auftragsvolumen von rund 2 Mio EUR liefern. "This is the second major contract we have awardedto develop our own green hydrogen production at the HySynergy electrolyser.We have worked closely ...

