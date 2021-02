DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China, Hongkong (Frühlingsfest), Japan (Tag der Reichsgründung) und Südkorea (Neujahrsfest) bleiben die Börsen geschlossen.

++++ TAGESTHEMA +++++

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder beraten ab 14.00 Uhr über die nächsten Schritte in der Corona-Politik. Es wird erwartet, dass die Spitzenrunde die bislang bis 14. Februar befristeten Lockdown-Maßnahmen noch einmal verlängert. Auf der Tagesordnung steht aber auch eine längerfristige Öffnungsperspektive: Sie soll aufzeigen, wie bei einem weiteren Sinken der Infektionszahlen eine schrittweise Rückkehr zur Normalität aussehen könnte. Für kontroverse Debatten dürfte die Frage der Öffnung von Schulen und Kitas sorgen. Einigkeit besteht darin, dass diese Einrichtungen prioritär öffnen sollen. Unklar ist aber, wann das geschehen soll.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DELIVERY HERO (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Umsatz in Millionen Euro, Bestellungen in Millionen, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19 Bestellungen 421 +95% 1 216 Umsatz 906 +87% 2 483

DEUTSCHE BÖRSE (19:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Umsatz in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19 Nettoerlöse 782 +3% 15 757 Operative Kosten bereinigt 342 -2% 14 347 EBITDA bereinigt 445 +8% 14 411 EBITDA 424 +12% 11 378 Ergebnis nach Steuern 250 +12% 2 223 Ergebnis je Aktie 1,34 +16% 14 1,16

JENOPTIK (7:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2020 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 Gj20 ggVj Gj19 Umsatz 888 --* --* 855 EBITDA 145 111 -18% 135 EBIT 94 60 -32% 88 Ergebnis nach Steuern 71 44 -35% 68 Ergebnis je Aktie 1,20 0,80 -33% 1,19 * Am 26. Januar Umsatz von 765 Millionen Euro bereits berichtet (Prognose zuvor: 773 Millionen)

METRO (18:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 20/21 (in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q20/21 ggVj Zahl 1Q19/20 Umsatz 6.340 -16% 7 7.548 EBITDA 364 -31% 7 527 EBITDA bereinigt 367 -30% 7 526 EBIT 157 -52% 7 327 Erg nach Steuern/Dritten* 57 -53% 7 121 Ergebnis je Aktie* 0,16 -52% 7 0,33 * fortgeführte Geschäfte

Weitere Termine:

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q

07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q

07:15 DE/Dic Asset AG, Jahresergebnis

07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q

(10:00 Telefonkonferenz)

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 4Q

10:00 DE/Siemens Energy AG, Online-HV

10:00 LU/Stabilus SA, Online-HV

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- NL/Adyen NV, Ergebnis 2H

- JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 9 Monate

- AU/Cimic Group Ltd, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+1,0% gg Vj vorläufig: +0,8% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/-0,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,4% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: +1,4% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 1,0 Mrd SEK Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 4,0 Mrd SEK 11:00 CH/Auktion von Anleihen (Details am Dienstag) 11:00 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2041 im Volumen von 2,0 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 4,0 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2024 im Volumen von maximal 4 Mrd CZK Auktion 1,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2031 im Volumen von maximal 5 Mrd CZK Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2036 im Volumen von maximal 2 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 14.066,00 0,31 S&P-500-Indikation 3.924,00 0,19 Nasdaq-100-Indikation 13.745,50 0,32 Nikkei-225 29.492,89 -0,04 Schanghai-Composite 3.650,73 1,31 +/- Ticks Bund -Future 176,13 -3 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 14.011,80 -0,34 DAX-Future 14.023,00 -0,35 XDAX 14.033,39 -0,35 MDAX 32.256,89 -0,67 TecDAX 3.497,91 -0,79 EuroStoxx50 3.661,13 -0,12 Stoxx50 3.174,50 0,08 Dow-Jones 31.375,83 -0,03 S&P-500-Index 3.911,23 -0,11 Nasdaq-Comp. 14.007,70 0,14 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,16 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Mittwochmorgen. Die Vorlagen aus Asien sind gut, besonders in China ziehen die Kurse kräftig an. Der DAX wird vorbörslich knapp unter der 14.100er Marke erwartet. Damit ist ein Ende der Mini-Konsolidierung und eine Wiederaufnahme des Rekordkurses mit DAX-Ständen über 14.170 Punkten allerdings auch noch nicht in Sicht. "Die Themen bleiben dieselben", sagt ein Marktteilnehmer. Der Markt wartet einerseits auf den deutschen Corona-Gipfel am Nachmittag. "Alles andere als eine Lockerungsperspektive wäre eine Enttäuschung", so der Marktteilnehmer. Daneben stehe die Diskussion um die Inflationsgefahren im Blick: Während einerseits vor einer vorschnellen Inflations-Diskussion gewarnt wird, ziehen andererseits die Produzentenpreise, zum Beispiel in China, deutlich an. Entspannung kommt von der Währungsseite: Der weiter nachgebende Dollar ist laut Marktteilnehmern ein Zeichen zunehmenden Risikoappetits: "Der Markt setzt weiter auf eine globale Konjunkturerholung", sagt Jeffrey Halley, Analyst bei Oanda.

Rückblick: Kleine Gewinnmitnahmen dominierten. "Nach neuen Jahres- und Allzeithochs sowie einer Rally von über 900 Punkten liegt wieder eine kurzfristig leicht überkaufte Lage vor", sagte Achim Matzke, Marktanalyst der Commerzbank. Angeführt wurde der Rücksetzer in Europa von den Versorgeraktien, die als besonders zinssensitiv gelten. Ihr Stoxx-Branchenindex gab 1,6 Prozent ab, wobei erneut RWE sehr schwach im Markt lagen. Auf der Gewinnnerseite ganz oben standen dagegen die Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs mit einem Index-Plus von 1,0 Prozent. Gut kamen die Geschäftszahlen von Randstad an, für die Aktie ging es um 2,4 Prozent nach oben. Micro Focus gewannen nach ihren Geschäftszahlen 6,6 Prozent. Mit Blick auf die Geschäftszahlen von Tui (minus 3,9 Prozent) sagte Jefferies, Stornierungen wirkten sich sehr negativ auf die Liquiditätssituation aus.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - An der Gewinnerspitze im DAX lagen mit 2,7 Prozent Plus Delivery Hero, der Essenslieferant gilt als einer der großen Gewinner der Pandemie. Dahinter folgten Adidas mit einem Anstieg um 2,2 Prozent: "Das Online-Geschäft bei Adidas boomt", sagte ein Händler. Heidelbergcement zogen um 1,5 Prozent an, der Baustoffkonzern profitiert stark von den neuen Infrastrukturmaßnahmen der Konjunkturpakete. Im MDAX fielen Wacker Chemie um 6,2 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bericht, nach dem Xinte Energy ein Werk für die Polysilizium-Produktion in der Mongolei aufbauen will, mithin verstärkte Konkurenz droht. Klöckner & Co zogen um 6,8 Prozent an. Der Stahlhändler sprach von einem guten Jahresstart. Sehr schwach im Markt lagen Ceconomy (minus 8,5 Prozent). Das Unternehmen hatte bekräftigt, dass angesichts der Pandemie-Entwicklung die Prognose mit Fragezeichen behaftet ist.

XETRA-NACHBÖRSE

Qiagen reagierten leicht positiv auf den Quartalsausweis (siehe unten). Lang & Schwarz stellte die Aktie zuletzt auf 44,90 Euro, verglichen mit 44,59 zum Schluss des Xetra-Handels. Grenke legten um fast 14 Prozent zu, nachdem der Aufsichtsratschef mitgeteilt hatte, die bekannt gewordene Kritik an der Internen Revision und der Compliance hätten keine unmittelbare Auswirkungen auf die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens.

USA / WALL STREET

