Für den Netzdienstleister Energodata wird Leclanché die Energiemanagement-Software (EMS) zusammen mit einem Batterie-Energiespeichersystem (BESS) liefern, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.Die Systeme von Leclanché werden für eine neuartige Anwendung in einem erdgasbefeuerten Kraftwerk in der Stadt Levice benötigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...