Der DAX bleibt weiter in einer Seitwärtsrange. Die obere Begrenzung dieser Range liegt bei knapp über 14.000 Punkten. Diese unentschlossene Haltung spiegelt sich auch in der Saisonalität wieder. Hier ist bis Ende März kaum eine größere Bewegung in die eine oder andere Richtung zu erwarten. Die Indikatoren geben aktuell unterschiedliche Signale. Der MACD-Indikator hat ein Kaufsignal generiert und der Stochastik-Indikator hat gerade ein Verkaufssignal gebildet. Unterschiedliche Indikatorensignale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...