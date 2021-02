Goldmünzen und Goldbarren gingen in Deutschland im vergangenen Jahr in Rekordhöhe über den Ladentisch Für rund acht Milliarden Euro und im Umfang von 163,4 Tonnen kauften die Deutschen Gold im Jahr 2020, so das World Gold Council. Das war so viel wie noch nie. Weltweit ist die Investmentnachfrage gegenüber dem Jahr zuvor um rund drei Prozent gestiegen, auch wenn die gesamte Goldnachfrage weltweit um rund 14 Prozent gefallen ist. Bei den Investoren waren die deutschen Bürger also stark vertreten. ...

