DELETION OF INSTRUMENT - 10.02.2021:Das Instrument ZO1A US98979B1061 ZOOPLUS AG (UNSP.ADR)/1/4 EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 10.02.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SDX1, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument ZO1A US98979B1061 ZOOPLUS AG (UNSP.ADR)/1/4 EQUITY has its last trading date on 10.02.2021: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SDX1, SettlCurr EUR, CCP Y

