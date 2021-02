Das Update beinhaltet zeitlich limitierte Events zur Unterstützung der Charakterentwicklung und Systemverbesserungen!

Xenon, eine kybernetisch verbesserte neue Klasse, tritt dem Widerstand in Nexons kostenlosem mobilen MMORPG MapleStory M bei!

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210209006344/de/

MapleStory M (Graphic: Business Wire)

Xenon ist eine einzigartig vielseitige Klasse und kann sowohl Dieb- als auch Piratenausrüstung ausstatten. Xenon nutzt sowohl Mana als auch eine klassenspezifische Energieversorgung für seine Fähigkeiten und schwingt dabei eine tödliche Energiepeitsche, die fast alles durchschneiden kann.

Dieses Update bringt verschiedene zusätzliche Elemente mit sich, einschließlich der Möglichkeit, Android-Begleiter herzustellen, die Ausrüstung und Outfits zeigen können. Commander Hilla, ein neuer Boss mit normalen, harten und Chaos-Schwierigkeiten, wird ebenfalls hinzugefügt.

Zusätzliche Systemaktualisierungen umfassen ein brandneues Premium-Spendensystem, das Kristalle anstelle von GP verbraucht, zusätzliche Taschensteckplätze, eine Hyper-Statistik-Rabattfunktion und neue Optionen für alte Ausrüstung.

Eine Auswahl zeitlich begrenzter Events zur Feier der neuen Xenon-Klasse ist verfügbar, darunter:

Xenon On-Time-Event: Bis zum 15. Februar 2021 erhalten Spieler, die sich anmelden, eine permanente Xenon-Update-Box und ein zeitlich begrenztes Triple-Dillo-Paket.

Bis zum 15. Februar 2021 erhalten Spieler, die sich anmelden, eine permanente Xenon-Update-Box und ein zeitlich begrenztes Triple-Dillo-Paket. Event für schnelleres Leveln von Xenon: Bis zum 8. März 2021 erhalten die Spieler Waffen, Rüstungen, Tränke und Verbesserungsmaterialien, sobald sie bestimmte Levels erreichen.

Bis zum 8. März 2021 erhalten die Spieler Waffen, Rüstungen, Tränke und Verbesserungsmaterialien, sobald sie bestimmte Levels erreichen. Xenon-Burning-Projekt: Bis zum 8. März 2021 wird es ein 1 2 Level Up-Event für Xenon Charaktere geben.

Weitere Veranstaltung sind:

Valentinstag-Event: Vom 10. bis 24. Februar 2021 lassen besiegte Monster Gegenstände fallen, mit denen Monster mit Schokoladenmotiven beschworen werden können. Die Spieler werden diese Schokoladenfeinde beschwören und besiegen wollen, um Zutaten zu sammeln, die miteinander kombiniert werden können, um eine Vielzahl von Buff-Gegenständen zu erhalten. Die Teilnehmer der Veranstaltung erhalten Belohnungen, die proportional zur Anzahl der hergestellten Pralinen sind.

Maple Museum 2: Das Maple Museum 2-Event findet vom 17. Februar bis 11. März 2021 statt und ermöglicht es den Spielern, nach Abschluss des Events Festboxen sowohl in der Relikt- als auch in der Biologischen Halle zu verdienen. Das Maple Museum 2 wird eine tägliche Quest, Spiegalmanns Anfrage, enthalten, bei der die Spieler zwischen vier Arten von Teilen oder Ausrüstungsgegenständen wählen können, die sie spenden möchten, und die den Spielern im Gegenzug Ausrüstung zurückgeben.

Memorial Picture Frame-Event: Vom 3. bis 17. März 2021 können Maplers Illustrationsbilderrahmen anfertigen, die an Events im Jahr 2020 erinnern und kleine Belohnungen verdienen.

Um mehr über MapleStory M, zu erfahren, besuchen Sie den App Store oder Google Play und folgen Sie @PlayMapleM auf Twitter, um die neuesten Updates zu erhalten.

Assets:

MapleStory M Xenon Trailer

Xenon Trailer MapleStory M Xenon Update Assets

Soziale Medien: Twitch Facebook Twitter YouTube Discord

Über MapleStory M https://maplestorym.nexon.com/

MapleStory M, das am 24. Juli 2018 weltweit eingeführt wurde, bringt die nostalgische Welt des Side-Scrolling-MMORPG MapleStory auf Mobilgeräte und bietet die gleichen unzähligen Anpassungsmöglichkeiten, immersiven Storylines und epischen Boss-Raids, die Fans von der epischen Reihe erwarten. MapleStory M erreichte schnell 10 Millionen Downloads innerhalb von 100 Tagen nach der weltweiten Markteinführung und feierte kürzlich sein 2-jähriges Jubiläum mit 16 Millionen Downloads weltweit.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende Kompetenz im Bereich kostenloser Online-Spiele und Live-Support. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon") genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt immer wieder legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die in der Folge Rekorde gebrochen und Spieler in ihren Bann gezogen haben. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es ihren Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210209006344/de/

Contacts:

Kontaktinformationen für Medienvertreter

Nexon America

Cynthia Lezama

clezama@nexon.com