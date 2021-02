LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lyft nach Zahlen von 49 auf 55 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Operativ habe der Fahrdienstvermittler besser als erwartet abgeschnitten und hinsichtlich einer Erholung im Jahr 2021 äußere sich das Unternehmen optimistisch, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Zeiten des Wartens auf anziehende Geschäfte mache Lyft einen guten Job, was die operativen Ausgaben betrifft./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 04:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 04:06 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXUS55087P1049