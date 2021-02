Tesla-Chef Elon Musk hat zuletzt wirklich eine Menge getan. Ob es das Hypen von Etsy ist. Oder des Bitcoins. Oder auch des Dogecoins. Es gab eine Menge, was der visionäre Chef des US-amerikanischen Autobauers alleine über Twitter in Bewegung gesetzt hat. Bei einer Sache macht Tesla-Chef Elon Musk jetzt allerdings ernst: nämlich beim Bitcoin. Ja, sogar eine sehr direkte Investition ist dabei bereits erfolgt. Aber langsam. Schauen wir lieber einmal detailliert, was Foolishe Investoren dazu wissen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...