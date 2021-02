Oberkirch/Bad Bramstedt (ots) - Seit Januar 2021 setzt die Städtischen Baugesellschaft Oberkirch auf die Software von Immosolve zum digitalen Management ihrer Wohnungen und Mietinteressenten. Die Baugesellschaft bewirtschaftet rund 680 eigene Wohneinheiten und verwaltet 230 weitere Eigentumswohnungen. Bisher wurden dafür handschriftlich ausgefüllte Interessentenbögen entgegengenommen und von Mitarbeitern manuell ins System eingepflegt."An der Lösung von Immosolve hat uns neben der Einfachheit besonders überzeugt, dass Mietinteressenten ihre Gesuchs- und Stammdaten jederzeit selbst pflegen können", sagt Thomas Maier, Geschäftsführer der Städtischen Baugesellschaft Oberkirch."Den Vermietungsprozess digital - und damit reibungsloser und transparenter für alle Beteiligten - zu gestalten, lohnt sich auch schon ab wenigen hundert Objekten, wie unsere Partnerschaft mit der Städtischen Baugesellschaft Oberkirch zeigt", sagt Jan Brauer, Geschäftsführer der Immosolve GmbH.Mehr Zeit für Mieter und Interessenten dank DigitalisierungDurch die digitale Vermietungslösung von Immosolve wird die Verwaltung der Städtische Baugesellschaft Oberkirch digital und effizienter. Der Vermietungsprozess erfolgt nun online, wenn es beispielsweise um die Vereinbarung eines Besichtigungstermins oder das Einholen von Dokumenten geht. Die Mitarbeiter haben so wieder mehr Zeit, sich persönlich um die Anliegen der Mieter und Interessenten zu kümmern. Als wichtiger Akteur des öffentlich geförderten Wohnungsbaus sowie bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung in der Großen Kreisstadt im Ortenaukreis legt die Gesellschaft großen Wert auf persönlichen Kundenkontakt.Ein Plus für die Baugesellschaft: Die sensiblen Daten von Bewerbern werden dank Immosolve datenschutzkonform gemäß den gesetzlichen Fristen automatisch aus dem System gelöscht.Über die Städtische Baugesellschaft Oberkirch:Die Städtische Baugesellschaft Oberkirch hat sich seit 1963 der Versorgung ihrer Wohnungssuchenden mit bezahlbarem Wohnraum verschrieben. Ein wichtiges Ziel ist die ständige Pflege des eigenen Wohnungsbestandes sowie der Neubau bezahlbarer Mietwohnungen. Heute vermietet die Baugesellschaft rd. 680 Wohneinheiten und verwaltet die Eigentumswohnungen für 6 Eigentümergemeinschaften mit insgesamt 230 Einheiten. Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen führt die Baugesellschaft selbst fachgerecht durch.Über Immosolve:Seit über 15 Jahren ist Immosolve der führende Anbieter von CRM-Lösungen für die deutsche Wohnungswirtschaft. Die Software ermöglicht es Vermietern, ihre Objekte auf diversen Plattformen zu vermarkten und den passenden Mieter auszuwählen. Immosolve bietet Schnittstellen zu nahezu allen ERP-Systemen der Wohnungswirtschaft an und ist 100% datenschutzkonform. Die Immosolve GmbH ist Teil der immowelt Group.Pressekontakt:Immosolve GmbHTegelbarg 43 24576Bad BramstedtJan Brauer+49 4192 816 84-12jb@immosolve.deOriginal-Content von: immosolve.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143908/4834712