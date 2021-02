Von 1887 bis 1913 verkaufte die 1876 in Aachen gegründete und in Düsseldorf tätige Firma Henkel einen asiatischen Markentee unter dem Namen "Henkel's Thee" in Deutschland. Dieser als kräftig, aromatisch und durchaus rein ausgelobte Tee wurde als erster Tee in Blechdosen verpackt.Die viereckigen, praktischen und attraktiv gestalteten Dosen waren aus drei Teilen zusammengefügt und verfügten an der Oberseite über einen klappbaren dreieckigen Schüttverschluss. Diese Merkmale verschafften dem Produkt einen enormen Wettbewerbsvorteil. Ein bunt bedrucktes Papieretikett umhüllte den Rumpf, und ein perforiertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...