Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verschnaufpause an den Aktienmärkten brachte dem Rentenmarkt eine vorübergehende Entlastung, so die Analysten der Helaba.Letztlich habe aber keine Dynamik nach oben aufgenommen werden können und am Ende des Tages habe nur ein kleines Plus zu Buche gestanden. Äußerst freundlich sei der syndizierte, spanische Langläufer (2071) aufgenommen worden. Das 50-jährige Papier mit einem Volumen von 5 Mrd. EUR habe auf eine Nachfrage von 65 Mrd. EUR getroffen. ...

