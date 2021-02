Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach einem moderaten Auf und Ab haben deutsche Staatsanleihen am Ende mit leichten Gewinnen geschlossen, so die Analysten der Nord LB.Der Zinsanstieg der vergangenen Tage in den USA habe am Dienstag erst einmal gestoppt werden können. US-Staatsanleihen hätten leichte Gewinne verzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...