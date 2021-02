Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, kommt auch am heutigen Mittwoch weiter unter Druck und notiert aktuell bei 54,53 Euro mit einem Abschlag von 1,07%. Der Stopp der Short-Position um 56,00 Euro sollte nun direkt in den Gewinn auf 55,40 Euro nachgezogen werden. Das Gewinnziel liegt im Bereich von 52,00 Euro. Trading-Strategie: 1. Short-Position ...

