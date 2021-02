DJ MÄRKTE EUROPA/Konsolidierung geht weiter - Thyssenkrupp fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. So verliert der DAX im frühen Handel 0,3 Prozent auf 13.975 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.658 Punkte nach unten. Mit einem Ausbruch im DAX über das Rekordhoch von Anfang der Woche bei 14.169 Punkten wird aktuell nicht gerechnet, auf der anderen Seite war am Vortag bereits gutes Kaufinteresse unter der Marke von 14.000 Punkten im DAX zu beobachten. Von daher wird mit einem weiteren Konsolidierungstag gerechnet. Für die Einzelwerte liefert die Berichtssaison die Impulse.

In Deutschland richtet sich der Fokus außerdem auf den Corona-Gipfel. Das Bund und Länder die derzeitigen Maßnahmen verlängern, scheint den Marktstrategen der Helaba gewiss. Spannend werde jedoch sein, ob bereits ab dem 15. Februar ein schrittweises Hochfahren durch die Öffnung von Schulen beschlossen werde oder erst ab März. Für eine Öffnung des Einzelhandels erscheine es noch zu früh. Daneben steht für Marktteilnehmer die Diskussion um die Inflationsentwicklung im Blick: Während einerseits vor einer vorschnellen Inflations-Diskussion gewarnt wird, ziehen andererseits die Produzentenpreise zum Beispiel in China kräftig an.

Deutliche Kursausschläge in der zweiten Reihe in Deutschland

Zudem gibt es bereits eine Flut an Unternehmenszahlen zu verarbeiten. So geht es für die Aktie von Thyssenkrupp um 4,6 Prozent nach oben, der Stahl- und Industriekonzern kehrte im ersten Geschäftsquartal operativ in die schwarzen Zahlen zurück und erhöhte zudem die Jahresprognose. Angesichts verbesserter Nachfrage im Werkstoffgeschäft und bei Fahrzeugkomponenten wird nun bei hoch einstelligem Wachstum ein nahezu ausgeglichenes bereinigtes EBIT für 2020/21 erwartet.

Ein Kurseinbruch der australischen Tochter Cimic belastet Hochtief, für die Aktie geht es um 4,2 Prozent nach unten. Cimic brachen in Sydney um 17 Prozent ein. Der Baukonzern ist zwar im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im Ausblick prognostiziert Cimic aber schon wieder einen Gewinnrückgang um 50 Prozent, was den Kurs belastete.

Für die Aktie von Grenke geht es um 14,5 Prozent nach oben. Hier hat sich der Aufsichtsratschef Ernst-Moritz Lipp mit einem Brief an die Investoren gerichtet und betont, dass die bekannt gewordene Kritik an der Internen Revision und der Compliance keine unmittelbare Auswirkungen auf die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens habe. Dies hatte zu Beginn der Woche für einen Kursabsturz in der Aktie geführt.

Die Aktie von Leoni steigt um 8 Prozent. Am Vorabend hatte der österreichische Motorrad-Hersteller Pierer mitgeteilt, dass er seinen Leoni-Anteil auf gut 10 Prozent ausgebaut hat, der Wert des Investments liegt auf aktuellem Kursniveau bei rund 42 Millionen Euro. Die Entwicklung in der Aktie gibt Pierer recht", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Kurs der Aktie, der sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt hat. Es sei nicht auszuschließen, dass Pierer weiter aufstocke, was den Aktienkurs stützen sollte. Die Pierer-Titel verlieren 1,2 Prozent.

Zahlen auch aus Europa

Der Bezahldienstleister Adyen (plus 9,7 Prozent) hat im zweiten Halbjahr 2020 dank höherer Umsätze und Zahlungsvolumina mehr verdient und sein langfristiges Margenziel angehoben.

Die französische Vermögensverwaltung Amundi (plus 4,5 Prozent) hat, wie ein Großteil der Wettbewerber, ein starkes Schlussquartal 2020 hingelegt. Das Unternehmen will zudem eine höher als erwartete Dividende ausschütten. Der Wermutstropfen sei allenfalls die Entwicklung der Assets under Management.

Nach einem konservativen Ausblick geht es für die Papiere von Moeller-Maersk um 7,5 Prozent nach unten. "Die Zahlen sind zwar ok, aber der Ausblick ist schwach", sagt er. Mit 8,5 bis 10,5 Milliarden Dänischen Kronen liege der EBITDA-Ausblick am unteren Rand der Prognose von 10,5 Milliarden Kronen.

