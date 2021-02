Twitter: Good news für Investoren

Dem Kurzmitteilungsdienst Twitter (WKN:/ ISIN: US90184L1026) dürfte intern ein bisschen der Ex-US-Präsident Donald Trump fehlen. Denn dieser hatte dem Unternehmen zumindest in den vergangenen vier Jahren immer wieder die nötige Aufmerksamkeit beschert.

Solide Zahlen

Jetzt ist "The Donald" in Washington Geschichte - und das Unternehmen macht - oh Wunder - trotzdem ganz leise und abseits der großen und beliebten Tech-Konzerne wie Apple, Facebook oder Netflix für seine Aktionäre einen guten Job. Das vierte Quartal 2020 spiegelt das wieder: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 28 Prozent auf rund 1,29 Milliarden Dollar, der Gewinn wurde auf Jahressicht fast verdoppelt. Von 119 Millionen ging es auf 222 Millionen Dollar.

Bildquelle: Pressefoto Twitter

Steigende Userzahlen

Good News auch seitens der Userzahlen: Sie stiegen binnen drei Monaten von 187 auf 192 Millionen - das sind wohlgemerkt nur die User, die Twitter täglich mit seiner Werbung erreichen kann, die Gesamtzahl an User ist entsprechend höher. Für das laufende Quartal rechnet Twitter - so ganz ohne Donald Trump-Gedöns auf seinem Kanal - mit einem Plus beim Umsatz von 16 Prozent und einem Erlös von 940 Mio. Dollar. Wer meint, dass diese Twitter-Aktie eines der langweiligen Technologie-Investments sei, dass im Gegensatz zu Tesla & Co. keinen "Bumms" hat - der irrt.

Aktie auf 5-Jahres-Hoch

Twitter-Chart: Börse Stuttgart Als Anleger konnte man ganz entspannt in den vergangenen zwölf Monaten solide Rendite mit den Hashtags einfahren. Über 47 Prozent - auf Sicht von fünf Jahren sind es sogar fast 290 Prozent, zudem notiert die Aktie derzeit auf einem 5-Jahres-Hoch. Twitter ist ein schönes Beispiel für einen Wert, der aufzeigt, dass es mit Tech-Aktien an der Börse auch ganz ruhig zugehen kann und sich die Depotposition still und heimlich gen Norden bewegt. Man muss nicht immer mit der Herde mitlaufen, um Gewinne an der Börse zu machen.

