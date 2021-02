Mainz (ots) - Das ZDF und die Veranstalter der "Noventi Open" in Halle/Westfalen haben ihre langjährige Vertragspartnerschaft um zwei weitere Jahre bis 2022 verlängert. Damit wird das ZDF sowohl bei der 28. Turnierauflage von Freitag, 12., bis Samstag, 20. Juni 2021, als auch im Jahr darauf Live-Bilder des renommierten ATP 500er-Rasenevents mit Weltklassebesetzung ausstrahlen.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Die Zuschauer können sich weiterhin auf hochklassiges Tennis im ZDF freuen. Mit der Vereinbarung bekommt Deutschlands wichtigstes Tennisturnier auch zukünftig die mediale Öffentlichkeit, die es verdient."Die ZDF-Übertragungen vom ATP-Turnier in Halle/Westfalen haben eine lange Tradition: Bereits seit 1993 stehen Halbfinal- und Finalspiele dieses Vorbereitungsturniers für Wimbledon auf dem Programm des Zweiten.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport"ZDFsport" in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4834815