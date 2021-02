Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Bitcoin ist in dieser Woche mal wieder in aller Munde. Tesla hat die Kryptowährung als Zahlungsmittel akzeptiert. Gleichzeitig investiert Tesla in die Kryptowährung. Andreas Lipkow von Comdirect hatte sich zuletzt schon positiv zum Bitcoin geäußert. Außerdem stechen heute diverse Unternehmensbilanzen heraus. Delivery Hero, Thyssenkrupp und Heidelberger Druck haben Zahlen vorgelegt. Gerade die Aktie von Heidelberger Druck dreht mächtig auf. Darüber hinaus geht es im folgenden Interview um die Übernahme von Dialog Semiconductor, den neuen Optimismus von Schaeffler und die geplatzte Kooperation zwischen Apple und Hyundai.