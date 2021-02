Damit will der Telekomkonzern laut Mitteilung vom Mittwoch sein Know how im Bereich Customer Experience ausbauen.Zürich - Die Swisscom übernimmt mit Webtiser einen SAP-Berater fürs E-Commerce-Geschäft. Damit will der Telekomkonzern laut Mitteilung vom Mittwoch sein Know how im Bereich Customer Experience ausbauen. Die 1998 gegründete Webtiser AG aus Zürich beschäftigt rund 40 Mitarbeitende und soll nach der Übernahme in die SAP-Einheit der Swisscom eingegliedert werden. Die Zahl der Angestellten werde dort...

