Seriöser Anwalt oder niedliches Katzenbaby? Die Tücken der Technik machen auch vor der Rechtsprechung nicht Halt. Das musste ein Anwalt aus Texas am eigenen Leib - oder besser: Zoom-Bild - erfahren. Normalerweise sind Gerichtsverhandlungen und Anhörungen höchst offizielle und ernsthafte Angelegenheiten. In Corona-Zeiten müssen auch sie teilweise virtuell stattfinden - das hat immerhin den Vorteil, dass sich alle Beteiligten nur obenrum seriös kleiden müssen. Vor den Tücken der Technik ist aber auch die Judikative nicht gefeit - und so kam es, dass sich Roy Ferguson, ein texanischer Richter...

Den vollständigen Artikel lesen ...