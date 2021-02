Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat in seinem neuen Werk im hessischen Marburg mit der Produktion seines Corona-Impfstoffs begonnen. Als erster Schritt werde der Botenstoff mRNA hergestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. BioNTech hatte vor wenigen Tagen die arzneimittelrechtliche Erlaubnis dafür erhalten. BioNTech hatte das Werk im vergangenen Jahr vom Schweizer Pharmakonzern Novartis übernommen.Im ersten Halbjahr 2021 sollen in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech ...

