An der Schweizer Börse setzt sich zur Wochenmitte nach einem verhaltenen Start eine zunehmend positive Tendenz durch.Zürich - An der Schweizer Börse setzt sich zur Wochenmitte nach einem verhaltenen Start eine zunehmend positive Tendenz durch. Es scheine, als ob der Markt dank der anhaltenden Konjunkturhoffnungen die Konsolidierungsphase abgeschlossen haben dürfte. Die Anleger trauten sich aber noch nicht so recht aus der Deckung, wie auch die mässigen Umsätze zeigten, sagt ein Händler. Da Impulse in Form von...

Den vollständigen Artikel lesen ...