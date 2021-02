Der Fiesta mit Verbrennungsmotor hat ausgedient - zumindest auf der Produktionslinie in Köln. Ford will dort sein erstes elektrisches Volumenmodell bauen. Die Plattform dafür stammt von einem deutschen Hersteller. Monate des Wartens haben ein Ende: Ford hat sich für den Produktionsstandort für das erste vollelektrische Kleinwagenmodell entschieden. Im Rennen waren neben Köln die Werke in Saarlouis, Valencia (Spanien) und Craiova (Rumänien). Nun meldet die Automobilwoche: Der Pkw rollt in Deutschland vom Band. Die Entscheidung will der Konzern nächste Woche offiziell verkünden. Zuletzt kündigte Ford hohe ...

