DJ Bundeskartellamt hat Bedenken bei Edeka-Real - Frist nun 22. März

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bundeskartellamt hat Bedenken bei der geplanten Übernahme von einem Teil der Real-Standorte durch Edeka. Laut Mitteilung hat die Behörde nach vorläufiger Einschätzung wettbewerbliche Bedenken bei 28 der bis zu 72 Real-Standorte, die Edeka von SCP Retail S.ar.l erwerben möchte. Eine Entscheidung ist aufgrund einer Gesetzesänderung nun bis 22. März zu erwarten anstatt bis 22. Februar.

Das Kartellamt hat sowohl auf der Absatzseite - also beim Verkauf von Lebensmitteln an die Endverbraucher - als auch auf der Beschaffungsseite - also beim Einkauf von Lebensmitteln bei Herstellern und Lieferanten - Bedenken angesichts Edekas regionaler Marktmacht. Die Edeka-Gruppe ist der führende Anbieter im deutschen Lebensmitteleinzelhandel mit einem Umsatz von 55,7 Milliarden Euro.

Das Bundeskartellamt habe den beiden Unternehmen die vorläufige Entscheidung mitgeteilt und sei nun in Gesprächen über mögliche Zusagen. SCP habe bereits angeboten, einen Teil der Real-Standorte an mittelständische LEH-Unternehmen zu veräußern.

SCP teilte mit, man nehme zur Kenntnis, dass die Behörde für 44 der Standorte keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken habe. Es fänden bereits konstruktive Gespräche statt, und SCP sei optimistisch, "den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bald vollständige Klarheit geben zu können".

Die gesetzliche Frist für eine endgültige Entscheidung ist nun der 22. März. Das Kartellamt hat mit Inkrafttreten der 10. GWB-Novelle am 19. Januar nun fünf Monate Zeit für ein Hauptprüfverfahren in der Fusionskontrolle.

SCP hatte die Real-Standorte 2020 von der Metro erworben.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2021 06:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.