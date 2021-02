++ Gemischter Handel in Europa ++ DE30 zieht sich unter 14.000 Punkte zurück ++ Delivery Hero verdoppelt fast das Auftragsvolumen in Q4 2020 ++ Die europäischen Märkte werden am Mittwoch gemischt gehandelt. Die Handelsspannen sind insgesamt eng, da die Sitzung bisher recht gedämpft verlief. Heute stehen keine wichtigen marktbewegenden Daten zur Veröffentlichung an, aber die Rede von Powell ...

