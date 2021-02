von Klaus Schachinger, Euro am SonntagDen britischen Konzern trifft es stärker als erwartet.Erstmals in einer Dekade rutschte BP im Gesamtjahr in die roten Zahlen. Das drückt denAktienkurs. Im vierten Quartal schrumpfteder Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 96Prozent auf nur noch 115 Millionen Dollar,Analysten ...

