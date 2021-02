In den vergangenen Tagen hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Situation des Edelmetalls berichtet. Ausgehend vom letzten Test der 35-Tage Linie (blauer Kreis) wurde jetzt der TURBO gezündet. Nachdem der Kurs bereits am Montag über das alte Jahreshoch bei 1155,84 USD klettern konnte, kennt der Wert kein Halten mehr. Auch an der heutigen Börsensitzung zieht Platin erneut kräftig nach oben. Nach der Eröffnung bei 1183 geht es im Anschluß bis auf 1224,57 USD, zur Mittagsstunde notieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...