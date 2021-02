Gute Nachrichten aus Kanada: Zum ersten Mal seit der Legalisierung des Cannabiskonsums übertrafen die Umsätze mit legal zu erwerbendem Cannabis die Umsätze mit illegalem Cannabis im dritten Quartal 2020!

Kanada steht dabei erst am Anfang einer bedeutenden Phase der Expansion des Einzelhandels, wobei sich die Einzelhandelsstandorte bis Dezember 2021 fast verdoppeln sollen, angetrieben durch eine lang erwartete Expansion in Ontario.

Echte Alternative zu Schmerzmitteln!

Spätestens durch die Zulassung von medizinischem Cannabis in immer mehr Ländern haben Investoren Unternehmen aus dem Cannabissektor für sich entdeckt und positionieren sich sind inzwischen wieder bullisch!

Ende des vergangenen Jahres hat die Kommission für Suchstoffe der vereinten Nationen die Empfehlung ausgesprochen, Cannabis für medizinische Zwecke aus der Kategorie der gefährlichsten Drogen der Welt zu streichen. Zudem schürt Joe Bidens Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen die Hoffnung, dass sich der US-Markt weiter öffnen wird. Das stimmt auch die Anleger wieder bullisch für den Sektor.

Die Menschen erkennen: Hanf und Cannabis sind nicht per se eine gefährliche Droge, sondern können das Leben auch positiv beeinflussen. Auch in Deutschland! Die Nachfrage nach medizinischem Cannabis steigt seit zwei Jahren deutlich an. Immer mehr Apotheken verkaufen medizinische Blüten und immer mehr Ärzte sind auch bereit, ihren Schmerzpatienten THC als Alternative zu Opiaten zu verschreiben. Im Vergleich mit den USA ist das aber natürlich erst der Anfang.

Der Anfang ist gemacht! Das Wachstumspotential ist riesig!

Enormes Wachstumspotential besteht auch in dem Geschäft mit nicht-psychoaktiven Cannabinoiden (CBD), die nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Immer mehr klinische Forschungsergebnisse zeigen das hohe therapeutische Potenzial. Allein der Markt um Themen wie Schmerz, Angst und Schlaf ist riesig und wird gerade noch von pharmazeutischen Produkten dominiert. Mega-Milliardenmärkte werden erobert.

Weitere Expansions-, Konsolidierungs- und Übernahmewelle bereits angebrochen!

Eine Möglichkeit, wie Sie von dem Anlagethema profitieren können, ist ein Investment in den weltweit ersten börsennotierten Investmentfonds mit klarem Fokus auf Cannabis- und Psychedelika-Aktien.

Hintergrundinformationen zum GF Global Cannabis Opportunity Fund:

Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News ist in diesem noch recht jungen Sektor für den nachhaltigen Anlageerfolg unabdingbar!

Kurzprofil des Fonds:

Name: GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN: LI0507461338 WKN: A2P2FA Ticker Bloomberg: CANABIS LE Ticker Deutschland: 4TYA Ausgabeaufschlag: Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch Smartbroker.de) Erfolgsverwendung: Thesaurierend Managementvergütung: 1,30% p.a. Performance-Fee: 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW: First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle: Liechtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft: IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Risikohinweis / Interessenskonflikt:

Interessenskonflikt: Der Fondsmanager Carsten Ringler besitzt Anteile des GF Global Cannabis Opportunity Funds.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite http://www.hanffonds.de und www.ifm.li. Den Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG (Link) erhältlich. Der Asset Manager des OGAW ist die First Capital Management Group GmbH, München. Verwahrstelle ist die liechtensteinische Landesbank AG.

