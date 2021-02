Bern (ots) - Viele kennen es. Sie haben Ihren Lieblings Artikel in einem Online Shop gefunden, und möchten bezahlen. Doch im Bezahlvorgang müssen Sie feststellen, dass Rechnungskauf in diesem Shop nicht als Zahlungsmethode angeboten wird. Die Gründe dafür können vielseitig sein.Damit Sie als Kunde den Rechnungskauf nutzen können, erklären wir kurz die wichtigsten Voraussetzungen.Der Kauf auf Rechnung (https://www.rechnungskauf.ch/), ist für Schweizer Kunden das beliebteste Zahlungsmittel wenn es um Online Shoppen geht. Verständlich denn schließlich bietet der Rechnungskauf eine Menge Vorteile. Kauft der Kunde Ware auf Rechnung, so muss er die bestellten Artikel erst dann bezahlen, wenn Sie bei Ihm ankommen und auf mögliche Schäden oder Fehlfunktion zu prüfen. Das schützt den Kunden nicht nur davor sein Geld zu verlieren, sonder auch vor der Preisgabe sensibler Daten wie Kreditkarten Informationen. Somit ist maximale Sicherheit geboten.Viele Kunden standen schon vor dem Problem, dass Sie Ihre gewünschte Ware nicht per Rechnungskauf bezahlen konnten, obwohl der Shop diese Zahlungsmethode im Grunde anbietet. Das ist sehr ärgerlich wenn man sich schon auf den ausgesuchten Artikel gefreut hat. Doch Nachdem der Kunde dann seine Daten wie Name und Adresse eingegeben hat, muss er leider feststellen das Kauf auf Rechnung nicht mehr zur Auswahl steht.Leider kommt das immer häufer vor und der Grund ist ganz einfach. Denn geben Sie eine Bestellung von Ware auf die vor Versand nicht bezahlt wurde, so geht der Händler ein gewisses Risiko ein vor dem er sich so gut wie möglich absichern möchte.Deshalb wird vor Abschluss des Bestellvorgangs nicht nur die Bonität des Kunden geprüft, sondern auch noch einige andere Faktoren wie zum Beispiel das Wohngebiet. Mit diesen Informationen soll eingeschätzt werden ob der Kunde vertrauenswürdig ist. Ob und in welchem Umfang dem Kunden am Ende ein Rechnungskauf ermöglicht wird, hängt vom jeweiligen Shop ab.Pressekontakt:Triddance LTDNicou Dimitrou 38Zorzis Court 3,Flat/Office 26031 LarnacaCyprusOriginal-Content von: goodview Matz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100077572/100864981