Der irakische Ölminister HE Ihsan Abdul Jabbar Ismaael sagte am Mittwoch, dass die irakischen Ölexporte im Februar durchschnittlich etwa 2,9 Mio. Barrel pro Tag betragen sollten, wie Reuters berichtete. Ismaael fügte hinzu, dass er die Brent-Preise in einer Range zwischen 58 $ und 63 $ sehe und merkte an, dass er nicht erwarte, dass die OPEC+ beim ...

