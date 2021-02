Saarbrücken (ots) - Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet wird am Aschermittwoch im Dauereinsatz sein. Wie die "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag) berichtet, wird Laschet nicht nur als erster CDU-Chef ein Grußwort beim politischen Aschermittwoch der CSU sprechen, sondern auch bei der Union in Rheinland-Pfalz. Laschet wolle den CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf unterstützen, hieß es aus Parteikreisen.



Demnach soll der nordrhein-westfälische Ministerpräsident nach seinem Auftritt bei der CSU am frühen Abend per Video zugeschaltet werden. Den politischen Aschermittwoch wollen die rheinland-pfälzischen Christdemokraten wegen der Corona-Pandemie digital in einem Studio in Mainz produzieren. Baldauf bestätigte der Zeitung den Auftritt Laschets: "Für uns ein weiteres Highlight in unserem Wahlkampf."



Der Aschermittwoch ist am 17. Februar. Auch bei der traditionellen Kundgebung der CSU zum politischen Aschermittwoch wird der CDU-Vorsitzende zugeschaltet. Sie soll als "Studioproduktion" aus dem traditionellen Veranstaltungsort Passau erfolgen. Beim politischen Aschermittwoch dürfte auch die Bundestagswahl in diesem Jahr eine große Rolle spielen. Laschet gilt als ein Kandidat für die Kanzlerkandidatur der Union.



