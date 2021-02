DJ Coca-Cola rechnet 2021 mit profitablem Wachstum

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Coca-Cola strebt für das neue Geschäftsjahr ein hoch einstelliges organisches Umsatzwachstum und einen mindestens ebensolches Plus beim vergleichbaren Gewinn je Aktie an, das bestenfalls auch niedrig zweistellig ausfallen könnte. In der Prognose ist ein Wechselkurseffekt von 3 bis 4 Prozent enthalten, wie die Coca Cola Co. mitteilte.

Der US-amerikanische Brausehersteller verbuchte angesichts der verstärkten Corona-Infektionen im Schlussquartal 2020 rückläufige Getränkeabsätze und damit auch sinkende Umsätze und Einnahmen. Der Getränke-Riese wies am Mittwoch einen Gewinn von 1,46 Milliarden Dollar aus, verglichen mit 2,04 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Gewinn betrug 34 Cent pro Aktie, verglichen mit 47 Cents pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 47 Cent über dem von Factset ermittelten Analystenkonsens von 42 Cent je Aktie. Der Umsatz ging um 5 Prozent auf 8,61 Milliarden Dollar zurück und blieb damit leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Das Absatzvolumen in Form von Standradkästen mit 24 Flaschen zu 8 flüssigen Unzen sank um 3 Prozent. Die Verluste im Außer-Haus-Verkauf seien durch verstärkte Geschäfte mit Privatkunden nicht aufgewogen worden. Mit 7 Prozent ging der Absatz gerade in Nordamerika besonders stark zurück. Coca Cola hat bereits den Abbau von weltweit 2.200 Stellen angekündigt, davon 1.200 in den USA.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2021 07:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.