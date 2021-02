Unterföhring (ots) -Klischees, Chaoten, Corona. Seit Sommer 2017 rauschen die "Trucker Babes" bei Kabel Eins über den Asphalt und begeistern die Zuschauer (im Schnitt 6,1 Prozent Marktanteil, Z. 14-49 J.). Am Sonntag, 14. Februar 2021, feiern die beliebtesten Lkw-Fahrerinnen Deutschlands Jubiläum. Und auch in der 50. Folge der Doku-Reihe kämpfen die "Trucker Babes" mit alten und neuen Problemen: Vorurteile, unberechenbare Verkehrsteilnehmer und erschwerte Bedingungen in Pandemiezeiten."Powerpaket" Chrissy fährt containerweise Post durch Deutschland, an bis zu sieben Stationen an einem Tag. Die 27-Jährige aus Thüringen möchte nichts anderes mehr fahren als ihren langen Gliederzug, auch wenn Corona das Paketaufkommen spürbar erhöht hat. Alle "Trucker Babes" hoffen auf ein bisschen Anerkennung für Lkw-Fahrer:innen während der Pandemie. Denn: "Nach ersten Lockerungen kommen auch wieder die ersten Stinkefinger ...""Alter Schwede, was ein Spinner! Was stimmt denn hier mit den Leuten heute nicht?" "Sonnenschein" Tinka (34, Rheinland-Pfalz) fährt gleich doppelt der Schreck in die Glieder: Ein Pkw kommt auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und kracht beinahe in die Seite ihres Lkw "Lotte". Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer ist dadurch abgelenkt und gerät fast auf ihre Spur. Das "Trucker Babe", das knapp 120.00 Kilometer pro Jahr am Steuer sitzt, regt sich auf, wenn in Zeitungen bei Zusammenstößen immer von Lkw-Unfällen die Rede ist, "nie, dass ein Pkw auf einen Lastwagen drauf gerauscht ist. Auch nicht gerade förderlich für den Ruf unserer Branche.""Die macht sich nicht dreckig", denken viele über Sarah (35, Berlin). Die "Beton-Lady" fährt Unimogs, Lkw mit Sattelanhänger und jetzt einen Betonmischer. Viele Bauarbeiter reiben sich ungläubig die Augen, wenn das immer top gestylte "Trucker Babe" mit den künstlichen Fingernägeln die graue Zementmasse laufen lässt. "Als Kind haben wir auch immer im Dreck gespielt. Dreck stört mich nicht!"In der 50. Folge "Trucker Babes" rollen insgesamt 47 Jahre Lkw-Führerscheinerfahrung und 2.595 PS über die Autobahnen und Landstraßen: "Sonnenschein" Tinka (34, aus Rheinland-Pfalz), "Pink Lady" Lissy (39, aus Südtirol), "Beton-Lady" Sarah (35, aus Berlin), "Highway Heldin" Uschi (59, aus den Rocky Mountains) und "Powerpaket" Chrissy (27, aus Thüringen)."Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand: sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.02.2021 für den Zeitraum 09.07.2017-09.02.2021, vorläufig gewichtet: 06.-09.02.2021.Pressekontakt:Dagmar BrandauCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 2185email: dagmar.brandau@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4835235