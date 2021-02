Köln (ots) -- Lückenlose IT-Security ist vor allem in der aktuellen Corona-Lage entscheidend- Nächste Hacker-Opfer sind Microsoft 365- und Azure sowie SAP-ModuleKöln (ots) - Und plötzlich bewegte sich der Mauszeiger wie von Geisterhand: Dank eines aufmerksamen Mitarbeiters fiel Manipulation der Trinkwasserzusammensetzung in einem Wasserwerk in Florida sofort auf. Über die Fernsteuerungs-Software Teamviewer wurde durch kriminelle Hacker der Wert für das ätzende Natriumhydroxid im Frischwasser verhundertfacht - keine unmittelbar gefährliche, aber unangenehme Komplikation wäre die Folge gewesen. "Diese Manipulation in den USA zeigt in erster Linie, wie einfach und schnell sich Hacker Zutritt verschaffen können und ist daher eher als Warnung zu sehen. Die Folgen können immens sein, und die Einfallstore sind durch das Home Office noch mannigfaltiger geworden", warnt Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Telonic. Das Kölner Systemhaus sichert Unternehmen und Institutionen gegen solche Risiken ab. Die aktuelle Situation mit einem Großteil der Mitarbeiter im Home Office ist dabei eine besondere Herausforderung - von IoT-Devices beim Mitarbeiter bis zu den beliebten Fernsteuerungsprogrammen.Smarte Home-Devices haben SicherheitslückenWer bei sich zuhause Kameras in das WLAN eingebunden hat, um in Abwesenheit die Wohnung zu überwachen, öffnet Hackern eine Sicherheitslücke. "Viele dieser Devices stammen von OEM-Produzenten, und die ursprüngliche Firmware enthält einen unkontrollierbaren Administratorenzugang. Solche Lücken stellen eine ernstzunehmende Gefahr dar", sagt Andreas Schlechter. Im Fall des Wasserwerks in Florida war Teamviewer das Einfallstor - eine Lösung, die häufig sogar von Administratoren genutzt wird, um Probleme auf Client-Rechnern aus der Ferne zu beheben. Telonic hat auf die Herausforderung Home Office eine Antwort aus der Cloud: Eine moderne Next-Generation Firewall sichert den gesamten Datenverkehr ab, skaliert ohne Einschränkungen der Performance und agiert zudem mit Lösungen aus dem KI-Bereich. Der Security-Schutzschirm sichert das eigene Data Center, aber auch alle Kanäle von außen ab. Das Security Fabric in der Cloud verbindet SaaS, Serverless Enterprise Infrastrukturen, Mobile Users und IoT in einem Cloud Area Network.Behörden sind kein SchutzBereits 2018 begann, das Emotet-Botnetz Schlagzeilen zu machen. Es galt weltweit als gefährlichste Malware und hat allein in Deutschland einen Schaden von mindestens 14,5 Millionen Euro verursacht, schätzt das Bundeskriminalamt (BKA). Erst Anfang des Jahres 2021 konnten Ermittler einen Erfolg feiern und die Infrastruktur des Emotet-Botnetzes zerschlagen. "Die Infrastruktur ist ersetzbar, die Akteure wurden nicht gefasst. Es gilt also weiterhin, extreme Vorsicht walten zu lassen", so Andreas Schlechter von Telonic. Und die Risiken verlagern sich auf beliebte Softwaretools: Aktuell warnen die Behörden weltweit vor ersten Angriffen über privilegierten Zugriff auf Microsoft 365- und Azure-Umgebungen. Mit einem eigenen SNOC (Service Network Operation Center) geht Telonic derweil weiter als bisherige Schutzsoftware. Gezielt werden mit der neuen Technologie Angriffe nach neuesten Mustern simuliert. Dazu werden Computer im Netzwerk installiert und dienen als Dummy. Wer seinen Traffic über Cloud Security absichert und zudem seine eigene Infrastruktur gegen ungefährliche - weil simulierte - Bedrohungen laufen lässt, geht nur noch ein geringes Risiko ein, Opfer eines Angriffs zu werden.Die Telonic GmbH ist Ihr erster Ansprechpartner als führendes Systemhaus für Netzwerk und Security. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen in Familienbesitz und betreut Kunden in zahlreichen Branchen - von Verwaltung, Industrie und Logistik über Bank- und Finanzwesen bis zu Konzernen aus der Energieversorgung. Durch den klaren Fokus auf Netzwerk- und IT-Sicherheitslösungen verfügt Telonic über zahlreiche Best Practice-Erfahrungen und agiert als Systemintegrator für führende Soft-und Hardwarehersteller. Neben der herstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte und sorgt auch für die laufende Betreuung und anfallende Schulungsmaßnahmen. Mehr als 160 Mitarbeiter stehen dazu bundesweit den Kunden zur Verfügung.Pressekontakt:Weitere Informationen: Telonic GmbH,Albin-Köbis-Str. 2, D-51147 Köln,Tel.: +49 2203 9648 0, E-Mail: presse@telonic.de,Web: www.telonic.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611/973150, E-Mail: team@euromarcom.deOriginal-Content von: Telonic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122679/4835268